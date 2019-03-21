Рост ВВП Украины ускорился до максимума за семь лет 21.03.2019, 21:32

Украина почти достигла уровня роста мировой экономики.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По оценке статистического ведомства, номинальный ВВП за 2018 год составил 3558,7 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 84190 грн.

Госстат также уточнил квартальные показатели за 2018 год: ВВП Украины в I квартале вырос на 3,3%, во II квартале - на 3,8%, в III квартале - на 2,8%, в IV квартале - на 3,5%.

Данные: Госстат Украины

Напомним, стагнация украинской экономики началась еще в 2012 году, когда она выросла всего на 0,2%. В 2013 году был зафиксирован нулевой рост. Во время острого кризиса ВВП сократился на 6,6% в 2014 году и на 9,8% в 2015 году.

Восстановительный рост начался в 2016 году, когда ВВП вырос на 2,4%. В 2017 году этот показатель составлял 2,5%.

ВВП Украины за последние годы:

Данные: Госстат Украины

Отметим, по оценкам Национального банка Украины, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%. В Нацбанке прогнозируют, что в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году. По оценке МВФ, за 2018 мировой ВВП вырос на 3,7%.