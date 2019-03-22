Белый дом отказался рассекретить переговоры Трампа и Путина

Белый дом отказался рассекретить переговоры Трампа и Путина8
- 22.03.2019, 8:05
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Внешняя политика США является ответственностью президента.
Юридический консультант Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что Администрация президента не собирается предоставлять Конгрессу документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Чиполлоне считает, что Конгресс не имеет права требовать информацию о переговорах, передает Интерфакс-Украина.
"В запросах комитетов не содержатся законных обоснований того, что одна ветвь власти может принудить президента раскрыть подробности дипломатического общения с иностранными лидерами или принудительного разглашения конфиденциальных внутренних обсуждений советников президента по национальной безопасности", - заявил Чиполлоне.
Он напомнил, что согласно конституции внешняя политика является ответственностью президента.
Напомним, 4 марта демократы из Палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома детали переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.