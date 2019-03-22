Лукашенко - чиновникам: Главная опасность - в нас самих 10 22.03.2019, 13:51

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Фото: ТАСС

Диктатор заявил, что в Орше потерял половину правительства.

Об этом Лукашенко заявил во время поездки в Барановичи, передает БелТА.

"Единственная опасность нашему развитию - никакая не идеология, никакие не средства массовой информации - ни "продвинутые", ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность - в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет - не сможет. Поэтому главное - экономика", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что поездка в Барановичи — это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

"В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: когда я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение — вы должны его выполнять. Я в стороне стоять не буду", — cказал Лукашенко.