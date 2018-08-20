«Не знаю ни одного человека, кто был бы доволен приездом Лукашенко в Оршу» 9 20.08.2018, 15:53

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Что говорят и думают оршанцы о грандиозном разносе, устроенном накануне диктатором?

Об этом «Салідарнасці» рассказал местный общественный активист Геннадий Шепелев.

— Пачну з таго, што не ведаю ніводнага чалавека, які быў бы задаволены самім прыездам Лукшэнкі ў горад. Абураныя ўсе былі. Перакрылі горад, не праехаць было. Мяне нават на веласіпедзе спынілі і назад завярнулі.

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Оршанец рассказал, что большинство его знакомых воспринимают подобные визиты, как спектакль: «Усе цудоўна разумеюць, што гэта паказуха».

Хоть есть еще и те, кто после просмотра новостей по телевизору довольно потирает руки. Мол, всыпал Лукашенко чиновникам. Но таких мало, говорит Геннадий Шепелев.

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Собеседник «Салідарнасці» рассказал о реакции на визит в Оршу главы государства знакомых начальников.

— Скардзяцца, што іх усё дастала. Моцна незадаволеныя такімі наездамі. Адзін кіраўнік нават расійскага класіка працытаваў: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

Іншы абураўся тым, што так хутка Пазняка зняў Лукашэнка, не даў яму як след агледзіцца.

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Оршанец скептически относится к ротации местных кадров. По его мнению, в любом случае новые назначенцы не будут самостоятельны в своих решениях и, как и их предшественники, будут всякий раз оглядываться на Минск.

Единственное, что интересует Геннадия Шепелева, как новая администрация в этом году отнесется к ежегодному празднованию Оршанской битвы:

— Верасень ужо хутка, паглядзім.