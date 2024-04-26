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Генсек НАТО: Украине еще не поздно победить

  • 26.04.2024, 6:19
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Генсек НАТО: Украине еще не поздно победить
Йенс Столтенберг

Он призвал союзников ускорить поставки военной помощи Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи Киеву. Выступая в Берлине в четверг, 25 апреля, генсек подчеркнул, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали Украине. «Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе», — указал он.

Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил многомиллиардный пакет помощи Украине, о дополнительном финансировании и военных поставках объявили и другие страны-члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды.

«Теперь наша обязанность — превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов — и сделать это так быстро, как только возможно», — подчеркнул глава Североатлантического альянса.

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