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В РФ десятиклассницу приговорили к 3,5 годам за граффити «Смерть режиму»

  • 26.04.2024, 5:27
В РФ десятиклассницу приговорили к 3,5 годам за граффити «Смерть режиму»
Любовь Лизунова

Ее задержали в конце октября 2022 года.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего Александра Снежкова и 16-летнюю Любовь Лизунову к 6 и 3,5 годам колонии соответственно за антивоенное граффити. Их признали виновными в экстремистской деятельности и в призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба суда.

Ранее прокурор запрашивал 7 лет для Снежкова и 5 лет для Лизуновой. По делу проходил третий обвиняемый — Владислав Вишневский — ему суд назначил 1,5 года принудительных работ.

Подростков задержали в конце октября 2022 года в Чите из-за граффити «Смерть режиму» на одном из гаражей. Сначала обоих людей оставили под подпиской о невыезде, но в январе 2023 года стало известно, что Снежкова арестовали и поместили в СИЗО Омска, а Лизунову перевели под домашний арест. В начале апреля 2024 года школьницу тоже отправили в СИЗО.

Суд прекратил уголовное дело Лизуновой о вандализме в связи с истечением срока давности.

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