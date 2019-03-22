В Пружанах кошка спасла людей от пожара 4 22.03.2019, 20:12

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Пружанская кошка Мурка сумела спасти жизни семи человек.

Пружанская кошка Мурка не знает, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но ловкая питомица сумела спасти жизни семи человек!

«Это наш ангел-защитник – так мы говорим. Мы сразу ее полюбили, а теперь мы ее обожествляем!» — говорит «Белсату» Муркина хозяйка Ольга.

Осенью 2017-го в Пружанах загорелся четырехквартирный дом. Один из жителей не потушил окурок и уснул. Ольга и трое ее детей спали в соседней квартире и, конечно, ни о чем не догадывались. Еще час – и целый многоквартирный дом мог никогда больше не проснуться.

«Среди ночи я услышала, как кошка меня будит. Яростно так будит. Царапала сначала дверь. Потом сумела дверь открыть, прибежала на кровать и стала кусать лицо. И мне пришлось подняться и идти за ней. Я уже тогда поняла – какие-то всплески, что-то нехорошее происходит! Не хотелось верить, что это шифер горит», – вспоминает Ольга.

Перед пожаром в доме поменяли двери на новые. Прежде всего Мурка побежала в комнату к детям, но не смогла открыть двери. Чтобы попасть к хозяевам и предупредить об опасности, кошка вырвала заглушку в дверях комнаты, где спала Ольга.

Благодарность за спасенную жизнь

Когда-то Ольга прижала маленького больного котенка и вылечила его.

«Я ее сама дома колола, к ветеринару возила, она меня кусала, всячески сопротивлялась, но я ее подняла на ноги. А через некоторое время – она спасла нас!»

Несколько месяцев назад Мурка родила котят. Их тут же разобрали жители Пружан. Ведь кому же не хочется получить кота с геройской генами, матерь которых – местная знаменитость!