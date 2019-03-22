Карбалевич – о Лукашенко в Барановичах: В этом есть определенная неадекватность 7 22.03.2019, 21:36

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Валерий Карбалевич

Политолог проанализировал выступление диктатора в Барановичах.

22 марта Александр Лукашенко посетил Барановичи. Назвав его особым городом, диктатор поговорил о сегодняшнем месте Беларуси в регионе и мире, о роли сельского хозяйства и о том, нужно ли сегодня белорусам затягивать пояса.

Политолог Валерий Карбалевич по просьбе «Салідарнасці» в экспресс-комментарии отреагировал на слова диктатора. По его мнению, как и любую другую публичную встречу, визит в Барановичи можно расценивать в качестве элемента предвыборной кампании.

— Что касается его тезисов, то в них нет ничего нового. Например, слова о том, что главной угрозой для нас является экономика, — отметил политолог. — Разве что выделяется курьезное высказывание о том, что мы являемся центром региона и весь мир сегодня смотрит на Беларусь, что многие ждут от нас технологической и «мозговой» помощи. В этом есть определенная неадекватность, но в то же время и осознание себя авторитетом и видным мировым политиком.

Комментируя слова Лукашенко о том, что «белорусов не нужно пугать затягиванием поясов», собеседник отметил несколько моментов.

Во-первых, за ними прячется его страх преобразований в экономике. Мол, никаких реформ, работайте с тем, что уже есть, развивайте созданное. Во-вторых, эти слова можно расценивать в качестве одного из предвыборных обещаний народу. Но в этом есть определенная особенность:

— При этом правитель не обещает каких-то конкретных цифр. Ни 500 долларов зарплаты, ни тысячу, ни тысячу рублей. Ничего. Лукашенко обжегся на подобных заявлениях. Тем более, на фоне обещания России значительно урезать субсидии обещать что-то населению не приходится.