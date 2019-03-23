Сирийские союзники США заявили о полной победе над ИГИЛ 23.03.2019, 11:58

Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багхуз.

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении "Исламского государства" с последней контролируемой им территории Багхуз в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сирийские демократические силы заявили о "полной ликвидации "халифата ИГИЛ", который раньше охватывал треть Ирака и Сирии.

"Багхуз освобожден. Военная победа над ИГИЛ завершена", - заявил глава медиа-офиса Сирийских демократических сил Мустафа Бали.

Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багхуз в районе иракской границы.

"Мы подтверждаем наше обещание продолжать войну и преследовать недобитков ИГИЛ до их полной ликвидации", - заявил Бали.

Как сообщалось, Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирован на 100%.

По данным США, "Исламское государство" до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. Франция ранее заявляла, что сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, потому что считает, что боевики "Исламского государства" не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.