Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США 1 23.03.2019, 17:00

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Джимми Картер

Фото: AP

23 марта 39-му президенту США исполнилось 94 года и 173 дня.

Джимми Картер, 39-й президент США, установил рекорд долголетия среди американских лидеров. 23 марта 2019 года ему исполнилось 94 года и 173 дня, сообщила Русская служба "Голоса Америки".

В список долгожителей, которые перешагнули 90-летний рубеж, входят второй президент США Джон Адамс, 40-й президент Рональд Рейган и 41-й президент Джордж Буш-старший.

Картер руководил Соединёнными Штатами с 1977 по 1981 год. Он также остаётся рекордсменом среди американских президентов, которые дольше всех занимались активной политической и общественной деятельностью после ухода из Белого дома. До 2012 года этот рекорд принадлежал 31-му президенту Герберту Гуверу, дожившему до 90 лет.

В августе 2015 года стало известно о тяжелом онкологическом заболевании Джимми Картера. После операции и агрессивного плана лечения с радио- и химиотерапией ему удалось вылечиться.

Джимми Картер, которому в октябре исполнится 95 лет, и его 91-летняя супруга Розалин продолжают участвовать в ежегодном мероприятии "Рабочий проект Джимми и Розалин Картер", который проводится ими совместно с некоммерческой организацией "Среда обитания для человечества" (Habitat for Humanity). Этот фонд занимается строительством домов по всему миру для нуждающихся в жилье людей.