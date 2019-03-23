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Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в чемодане

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  • 23.03.2019, 18:30
Иллюстративное фото
Фото: kartinki24

Кроме орангутанга, в багаже россиянина нашли двух гекконов и пять ящериц.

Гражданин России Андрей Жестков был задержан в аэропорту Нгура Раи на Бали, Индонезия, за попытку нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане.

Об этом пишет nv.ua со ссылкой на Reuters.

Задержанный должен был лететь в Россию.

Двухлетнего самца орангутанга обнаружили во время сканирования багажа. По словам полицейских, животное вероятно нашпиговали снотворным и положили в чемодан.

Кроме орангутанга, в багаже Жесткова нашли двух гекконов и пять ящериц.

Никаких обвинений россиянину пока не выдвинули.

Власти Индонезии пытаются бороться с нелегальной торговлей дикими животными, однако она остается очень распространенной в стране.


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