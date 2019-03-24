«Томагавки» над резиденцией Путина 7 24.03.2019, 10:43

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Чего боится хозяин сочинских апартаментов.

Президент РФ Владимир Путин панически боится ракетной базы США, которую они якобы построили в Румынии, ведь оттуда ракеты смогут долететь до его резиденции в Сочи.

Такое мнение выразил блогер и ученый из Латвии Андрис Параудзинс в Facebook.

По его словам, именно поэтому Путин решил захватить Крым, ведь там можно установить противоракетное вооружение.

"И вот эту ракету "Томагавк" он боится больше всего на свете. Поэтому, а не почему другому, был захвачен Крым - чтобы поставить заслон всемогущему "Томагавку". Именно поэтому были зачищены Абхазия и Осетия, они расположены слишком близко к его резиденции. Именно поэтому Крым сегодня нашпигован вооружением", - пояснил блогер.

Источник: facebook.com

В частности, на аннексированной территории расположены 4 зенитные ракетные системы дивизиона С-400, 2 дивизиона С-300, комплекс "Панцирь-С", комплекс "Бук-М2", комплекс "Искандер" и несколько самолетов.

"Почти уверен, что американцы построили в Румынии базу и разместили на ней ракеты, которые смогут долететь до его резиденции в Сочи за 5 минут и убить его. А он даже не успеет слезть с унитаза - замочат в собственном сортире!" - предположил мотивы Путина ученый.