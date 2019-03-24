Трамп: Мы продолжим борьбу с «Исламским государством», где бы оно себя не проявило 2 24.03.2019, 12:15

Дональд Трамп

США будут защищать свои национальные интересы.

Соединенные Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" (ИГИЛ) и после освобождения в Сирии города Багуз, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп, сообщает "Укринформ".

По словам Трампа, коалиция освободили всю территорию, которая была под контролем ИГИЛ в Сирии.

"Мы продолжим следить за ИГИЛ, объединяя глобальные усилия по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с "Исламским государством", пока оно не будет окончательно побеждено, где бы оно не проявило себя. Соединенные Штаты будут защищать американские интересы, вне зависимости от того, где и когда это будет необходимо", – сказал Трамп.

Он также призвал не поддаваться на пропаганду ИГИЛ и не присоединяться к боевикам.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

Трамп уже объявлял о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря 2018 года.

Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) начали наступление на последний анклав террористов ИГИЛ – город Багуз – 9 февраля 2019 года. После захвата нескольких позиций террористы начали контрнаступление, которое бойцы SDF отбили.

2 марта SDF заявили о начале операции по освобождению последнего подконтрольного боевикам ИГИЛ города Багуз в Сирии. 23 марта в SDF заявили об успешном завершении штурма Багуза.

В Пентагоне считают, что без постоянного военного давления ИГИЛ сможет за полгода-год отвоевать территории в Сирии.