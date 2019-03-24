«Тяжело быть музыкантом в Беларуси» 24.03.2019, 17:25

Даниил Воронин

Почему юный саксофонист из Барановичей мечтает уехать из страны.

Девятнадцатилетний Даниил Воронин – представитель известной музыкальной семьи из Барановичей. Юный саксофонист рассказал intex-press.by о своей мечте, любимом джазе и желании уехать из страны.

Почти девять лет понадобилось Даниилу Воронину, студенту Барановичского музыкального колледжа, чтобы получить свою первую серьезную награду. В конце 2018 года он принял участие в Международном фестивале-конкурсе Gnesin-gazz в Москве. Итог — звание лауреата III степени и дипломанта в двух номинациях.

Серьезно заниматься музыкой Даниил Воронин начал с девяти лет. Родители отдали его в музыкальную школу по классу саксофон.

После окончания девятого класса Даниил поступил в музыкальный колледж, выбрал эстрадное отделение. С тех пор ему нравятся три вещи: джаз, саксофон и фортепиано.

Неудивительно, что свою жизнь юноша решил связать с музыкой: вся семья — от бабушки до младшего брата — музыканты. А тут еще и победа в международном конкурсе.

— Музыку я никогда не оставлю, в мечтах у меня – стать известным исполнителем. Но я не хочу играть в Беларуси, нужно ехать в Россию или Америку. Джазовая музыка в этих странах популярна, люди с удовольствием слушают ее. Думаю, только там я буду чувствовать себя комфортно, — говорит Даниил.