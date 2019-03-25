В Киевской области гражданин Беларуси убил водителя Uber 25.03.2019, 8:37

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Иллюстрационное фото

Подозреваемый признался, что хотел завладеть автомобилем для продажи на запчасти.

В Киевской области гражданин Беларуси убил водителя Uber, чтобы продать на запчасти его машину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он рассказал, что 20 марта 73-летняя женщина нашла возле автодороги в Яготинском районе обгоревший труп мужчины.

На следующий день в отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своего 37-летнего мужа, он работал водителем в службе такси Uber на собственном авто АUDI A5.

«23 марта был задержан подозреваемый в совершении убийства — 28-летний мужчина, гражданин Республики Беларусь, который находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киеве», — подчеркнул Аброськин.

Подозреваемый признался, что убил мужчину из-за денег, а именно — хотел завладеть его автомобилем для последующей продажи на запчасти.

«Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов не осталось от человека», — подчеркнул глава украинской Нацполиции.