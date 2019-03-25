Гриценко поддержал право украинцев на владение огнестрельным оружием 9 25.03.2019, 16:11

1,051

Кандидат в президенты Украины подписал соответствующий Меморандум с ассоциацией владельцев оружия.

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко подписал меморандум с Украинской ассоциацией владельцев оружия в котором пообещал приложить все усилия для легализации права на владение огнестрельным оружием в Украине, пишет zn.ua.

В частности, в документе отмечается, что принятие закона "Об оружии" будет одним из первоочередных для Гриценко после победы на президентских выборах, поскольку у украинцев должно быть право защищать свою жизнь, здоровье и собственность в том числе с применением огнестрельного оружия.

"Все оружие будет на государственном учете, оно будет легализовано. Я беру обязательства на посту президента безотлагательно создать рабочую группу, в состав которой войдут и представители Всеукраинской ассоциации владельцев оружия, и других общественных организаций, чтобы быстро подготовить законопроект, который будет внесен президентом", — сказал Гриценко во время подписания документа.

Также в Меморандуме он пообещал сделать публичным список всех награжденных огнестрельным оружием через приказы министров-силовиков, кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб.

"Мы сделаем все, чтобы быстро урегулировать этот вопрос. Я беру обязательство обнародовать фамилии тех, кто получил оружие. Этот меморандум - не просто предвыборный документ, это важное обязательства на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", — отметил политик.