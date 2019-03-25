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Наталья Радина: Может, пора покончить с этим маразмом?

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  • Наталья Радина
  • 25.03.2019, 18:48
  • 4,773
Наталья Радина

Каждый, кто отмечает День Воли, кто понимает его значимость, должен задать себе один простой вопрос.

Никакого праздничного настроения у меня сегодня нет. Конечно, 101 год независимости – это круто и важно. Но на сердце тяжело. Потому что людей хватают и арестовывают второй день подряд, милиция дежурит у домов активистов, коммунальщики срывают бело-красно-белые флаги с окон, весь центр Минска наводнен ОМОНом, милицией и спецслужбами. Верх абсурда – за концерт независимости арестовали музыкантов!

Мне кажется, что сегодня каждый, кто отмечает этот праздник, кто понимает его значимость, должен не только поставить в «Фейсбук» фото с бело-красно-белым флагом или ленточкой, а задать себе один простой вопрос: а что конкретное я могу сделать, чтобы покончить с этим 25 лет длящимся маразмом?

Наталья Радина, Facebook


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