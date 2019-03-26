Лявон Вольский: Ничего не бойтесь и празднуйте День Воли назло врагам 4 26.03.2019, 15:20

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Лявон Вольский (в центре)

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Легендарный музыкант поблагодарил белорусов за солидарность.

На праздновании Дня Воли в Минске вчера были задержаны известные белорусские музыканты Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич и Павел Аракелян. Спустя несколько часов их освободили.

Прокомментировать резонансное событие сайт Сharter97.org попросил легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского:

- Знаете, говорить, что мы вчера хотели устроить концерт будет преувеличением. Даже если бы и хотели, то сыграть мы абсолютно ничего не успели. Мы просто шли по улице, потом стояли разговаривали, у некоторых были инструменты, и тут подъехал микроавтобус с ОМОНом. Нас «попросили» пройти.

- Силовики понимали, что задерживают известных музыкантов? Как они себя вели?

- Я думаю, что они все знали, потому что вели себя максимально корректно. Даже не мешали нам пользоваться мобильными телефонами, когда везли нас в микроавтобусе. Просто молчали.

- Что происходило в Центральном РУВД, куда вас доставили?

- Там все было традиционно. Мы постояли два часа лицом к стене. После чего с наших слов записали, что мы находились в центре города на улице и нас почему-то задержали и отвезли в РУВД. Ничего интересного, знаете, все прозаично.

- Понимаю. Как вы считаете, а зачем вообще вас нужно было задерживать посреди улицы?

- Видимо, им очень не хотелось, чтобы люди пели наши песни. Кому-то очень это вчера мешало. Понятно, если бы это были умные люди, то они сначала дали бы сыграть, а потом уже инкриминировали «нарушение порядка».

- Люди, которые видели ваше задержание, не разошлись даже под угрозой ареста, а спели ваш известный хит «Тры чарапахі». Что для вас значит их поступок?

- Естественно, что мне очень приятно. Я очень благодарен этим людям и восхищаюсь тем, что они не побоялись милиционера, который там бегал и смешно говорил про «несанкционированное собрание» вечером в центре города.

В выходные дни в этом районе собирается большое количество людей просто так. Это ведь центр, пешеходная зона, там много ресторанов. Я думаю, что и гости Беларуси наблюдали за нашим задержанием.

- Как это может сказаться на имидже Беларуси?

- Я думаю, что никак. Поэтому власти и позволяют себе такие «жесты». Они думают, что все приняли ситуацию в том виде, в каком она есть сейчас. Раньше такого поведения они себе не позволяли, а теперь решили, что можно. Никаких санкций нет, все «нормально».

- День Воли празднует множество белорусов во всем мире. Чтобы вы хотели сказать вашим поклонникам и тем людям, которые отмечают 25 марта, как национальный праздник?

- Мне хотелось бы всех еще раз поздравить и сказать, что нужно праздновать День Воли. 25 марта - действительно важная дата для каждого белоруса. Именно с нее началась настоящая независимость нашей страны!

В общем, я всех поздравляю. Ничего не бойтесь, празднуйте День Воли назло врагам!

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