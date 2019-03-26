Военные Беларуси и России будут обмениваться геопространственной информацией 7 26.03.2019, 17:34

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Правительство РФ одобрило проект соглашения.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на российском интернет-портале правовой информации, сообщает БелТА.

Это соглашение регулирует вопросы взаимного обмена геопространственной информацией для решения задач функционирования региональной группировки войск (сил). Стороны будут создавать банки данных геопространственной информации и обучать специалистов работать с нею. Ни одна из сторон не раскрывает и не передает любой третьей стороне геопространственную информацию, полученную от другой стороны, говорится в проекте. Подписать соглашение с белорусской стороной поручено Министерству обороны России.