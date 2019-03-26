Рапота: Тема единой валюты может войти в повестку рабочей группы по «интеграции» Беларуси и РФ 26.03.2019, 18:36

Григорий Рапота

Госсекретарь «союзного государства» поддержал предложение премьера РФ Медведева.

Государственный секретарь «союзного государства» (СГ) Беларуси и России Григорий Рапота считает, что вопрос создания единой валюты двух стран - общего рубля - может войти в повестку заседаний недавно созданной рабочей группы по белорусско-российской «интеграции» и решению спорных вопросов, передает interfax.by.

«Возможно, эта тема будет предметом обсуждения рабочей группы», - сказал Рапота в интервью «Известиям», комментируя возможность появления общего рубля Беларуси и России.

Госсекретарь СГ также напомнил, что в настоящее время в двусторонних расчетах на долю российского рубля приходится 80%. При этом он не считает целесообразным использование административного ресурса для перевода остальных расчетов в рубли. «Это же насильно не сделаешь. Есть хозяйствующие субъекты, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы перейти на рублевые платежи. Но там, где удобнее платить в валюте, платят в валюте. Это естественный процесс», - отметил Г.Рапота.

Комментируя возникший в конце 2018 год спор о возможности компенсации Минску издержек из-за реализуемого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, госекретарь заявил, что стороны продолжают переговоры. «На этот счет идут консультации, и очень хочется, чтобы было найдено взаимоприемлемое решение», - сказал Рапота. По его словам, для решения проблемы могут быть найдены разные формы. «Тут широкое поле возможностей: можно оставить всё как есть, можно найти возможность компенсации в других сферах взаимодействия. Могут быть самые-самые разные формы. В жизни бывает так, что договоренности в одной сфере, в данном случае экономической, сочетаются с решением вопросов в других полях взаимодействия — социальных, военных, политических…», - пояснил он.

Как сообщалось, тема единой валюты «союзного государства» была реанимирована премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года на заседании «союзного» Совмина в контексте претензий белорусской стороны на компенсацию издержек от налогового маневра в РФ. Медведев предложил актуализировать договор о создании «союзного государства» России и Беларуси от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. По его мнению, такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования.

Лукашенко заявил 1 марта, что гипотетически не возражает против введения в «союзном государстве» единой валюты, но это должен быть не белорусский и не российский рубль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что конкретики в вопросе перехода России и Беларуси к единой валюте нет, но тема может и должна обсуждаться.