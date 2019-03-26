Депутаты из Нидерландов стали случайными свидетелями задержаний на День Воли 6 26.03.2019, 23:03

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Фото: tut.by

Как голландцы отреагировали на увиденное?

К горячей темы - задержаниям политиков во время Дня Воли. Только вчера вечером, по подсчетам правозащитников, силовики задержали 15 человек - большинство из них, правда, уже выпустили. Свидетелем событий стал политик Анатолий Лебедько, который в это время проходил по Октябрьской площади с парламентской делегацией Нидерландов, передает «Белсат».

Анатолий Лебедько, Центр европейского диалога:

«Самое интересное было на встрече после. Глава делегации парламентариев из Нидерландов сказал: во всех кабинетах власти нам говорили одно и то же, как под копирку, что Беларусь - демократическая страна, где править закон. Поэтому нидерландские инвестиции могут спокойно сюда приходить. Это нам говорили там. Но мы хотим услышать от вас, это так. И я говорю: извините, я сегодня без галстука, я сегодня в свитере, я пошел с площади Октябрьской, где произошло то и то. Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить нидерландцам, почему только за намерение возложить цветы или поиграть на музыкальных инструментах (что не запрещено белорусским законодательством), людей задерживают и держат в неволе 3-4 часа. Реакция была такая: сначала удивление, потом интерес, а потом ужас. Человек, который живет в Нидерландах, не может этого понять...»

Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич и Павел Аракелян на свободе - эта новость застала редакцию уже после окончания вчерашнего эфира. Музыкантов задержали накануне - они даже не успели расчехлить инструменты, чтобы устроить праздничный концерт в Старом городе. К Вольскому, Войтюшкевичу, Ворошкевичу и Аракеляну подошли правоохранители, которые - внимание! - для установления личностей отвезли рок-звезд в участок.