Волнения в Ингушетии: протест объявлен бессрочным 27.03.2019, 8:37

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Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

В митингах против пересмотра границы с Чечней участвуют тысячи человек.

Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов объявил бессрочным согласованный с властями митинг в столице Ингушетии Магасе, сообщает «Коммерсантъ». По подсчетам участников акции, в центре города у здания национального телевидения собрались минимум 8 тыс. человек, сообщает theins.ru.

Выступающие требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов главы региона. Кроме того, они настаивают на отмене поправок в региональное законодательство о референдумах, которые исключили изменение границ республики из списка возможных тем.

Также собравшиеся выступают за возврат утраченных территорий в Пригородном районе соседней Северной Осетии и в районе реки Фортанга, перешедших в сентябре прошлого года Чечне.

6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее Конституционный суд Ингушетии постановил, что соглашение противоречит трем статьям Конституции: вся власть в Ингушетии принадлежит народу, государство должно сохранять территориальную целостность республики, изменение границ допускается с учетом мнения населения. После этого Евкуров заявил, что КС России должен проверить компетентность КС Ингушетии в этом вопросе.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетия — территорию на границе с Малгобекским районом.

После этого в Ингушетии начались массовые протесты несогласных с этим решением и с тем, что его приняли без референдума.