Ингуши перекрыли магистраль «Кавказ» 27.03.2019, 11:26

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Сотни протестующих движутся к границе с Чечней.

В Ингушетии продолжаются беспорядки из-за закона о референдуме по пересмотру границ с Чечней. Полиция разогнала участников митинга в столице республики Магасе против местного закона о референдуме, после чего они перекрыли автодорогу "Кавказ" – главную кавказскую автомагистраль, сообщают кавказские СМИ со ссылкой на Twitter Baza.

Сегодня утром митингующие в Ингушетии попытались прорваться в здание местного телевидения – ГТРК. По словам участников, они хотели придать огласке то, что происходит в регионе. После этого бойцы Росгвардии оттеснили участников акции от входа в здание. Вскоре начались стычки.

700 участников митинга против закона о референдуме направились в сторону границы с Чечней.

Их сопровождают 150 сотрудников полиции в тяжелом обмундировании, 175 бойцов Росгврадии, 80 сотрудников ОМОНа и 35 СОБРа.

До границы с Чечней митингующим остается около 40-50 километров.

В Ингушетии беспорядки. Полиция разогнала участников митинга против местного закона о референдуме, после чего они перекрыли автодорогу "Кавказ" – главную кавказскую автомагистраль. pic.twitter.com/lslRPCfqs9 — baza (@bazabazon) 27 марта 2019 г.

Напомним, что 6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее Конституционный суд Ингушетии постановил, что соглашение противоречит трем статьям Конституции: вся власть в Ингушетии принадлежит народу, государство должно сохранять территориальную целостность республики, изменение границ допускается с учетом мнения населения. После этого Евкуров заявил, что КС России должен проверить компетентность КС Ингушетии в этом вопросе.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетия — территорию на границе с Малгобекским районом.

После этого в Ингушетии начались массовые протесты несогласных с этим решением и с тем, что его приняли без референдума.