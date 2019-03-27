«Как тебе такое, Илон Маск?»: В Гродно преподаватель колледжа собрал с учащимися трицикл 9 27.03.2019, 15:23

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Создание трицикла заняло полгода.

Почти полгода преподаватель Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло и учащиеся собирали собственный трицикл. Они хотят его зарегистрировать и использовать на фестивалях и байкслётах. Как создавался трицикл команда рассказала hrodna.life.

Идею предложил Семен Самойло. Еще несколько лет назад он задумал этот проект: создавал чертежи, искал материал. В 2018 взялся за реализацию. Рассказал об этом своим ученикам: шесть молодых парней заинтересовались и стали помогать.

“Трицикл это заслуга всей команды, которая ходит на кружок технического творчества «Олимп». Я каждый год набираю туда ребят, они у меня рукастые и головастые, – рассказывает Семен Самойло. – В прошлые годы занимались мотоциклами, а после мне пришла идея создать трицикл. Проект сложный, но интересный. Для начала нашли силовой агрегат от “Запорожца”, дальше задний мост от “Форда”. Потом начали всё компоновать. Самым сложным было сделать вилку и состыковать задний мост с силовым агрегатом от разных автомобилей”.

Как зарегистрировать трицикл

“В будущем этот аппарат спокойно может ездить по городским дорогам. Для это там всё есть, – говорит Самойло. – Сейчас готовим документацию в объединенный институт машиностроения. Специалисты должны сделать экспертизу, дать заключение и присвоить VIN-номер. После этого транспортное средство можно спокойно регистрировать в ГАИ”.

Трицикл на четвёртой скорости может разогнаться до действительно большой скорости – более 100 км/ч.

Даже кабриолет из “Запорожца”

Для Семёна Самойло это не первый проект создания транспортного средства. Раньше мастер создавал минитрактора, собирал мотоциклы и даже делал со студентами кабриолет из “Запорожца”.

“У меня уже возраст не тот, чтобы что-то новое изобретать. За годы работы со студентами много чего интересного создали. В будущем, если ребята захотят что-то сделать своё, то я им с удовольствием подскажу и помогу. Молодым парням создавать что-то новое всегда интересно. На таких занятиях они учатся и думают. В жизни такой бесценный опыт им точно пригодится”, – сказал Семён Самойло.

Учащиеся Гродненского государственного электротехнического колледжа им. Счастного с трициклом, который делали вместе со своим преподавателем Семёном Самойло.

Трицикл, это начало

Добиться идеального результата – чтобы трицикл всё-таки поехал – было непросто.

“Мы решали технические данные, обрабатывали всё и улучшали. Можно сказать, модернизировали то, что уже было, – рассказывает учащийся колледжа Андрей Терешко. – В городе спокойно можно ездить на таком трицкле, он сделан под ретро стиль. Но, думаю, он лучше всего подходил бы под байкслёты, фестивали или даже свадьбы”.