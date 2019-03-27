Опубликованы лучшие профессиональные фото года 27.03.2019, 21:15

Фото: Sony World Photography Awards 2019

Все они входят в шорт-лист профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2019.

Жюри конкурса профессиональной фотографии Sony World Photography Awards 2019 опубликовало шорт-лист с лучшими работами. Финалисты были отобраны из снимков, созданных фотографами из 161 страны мира. Об этом пишет TechRadar.

Каждый из участников проекта обязан предоставить несколько работ. Это помогает ознакомиться с его стилем и талантом с разных сторон.

Фотографии представляют 10 различных категорий, включая документальные снимки, архитектуру, животных, природу и др.

Победитель будет объявлен 17 апреля в Лондоне.