Опубликованы лучшие профессиональные фото года
- 27.03.2019, 21:15
Все они входят в шорт-лист профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2019.
Жюри конкурса профессиональной фотографии Sony World Photography Awards 2019 опубликовало шорт-лист с лучшими работами. Финалисты были отобраны из снимков, созданных фотографами из 161 страны мира. Об этом пишет TechRadar.
Каждый из участников проекта обязан предоставить несколько работ. Это помогает ознакомиться с его стилем и талантом с разных сторон.
Фотографии представляют 10 различных категорий, включая документальные снимки, архитектуру, животных, природу и др.
Победитель будет объявлен 17 апреля в Лондоне.