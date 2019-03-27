В прошлом году иностранцы потратили в Польше больше €10 миллиардов 27.03.2019, 22:28

Это лучший результат с 2014 года.

По последним данным Главного статистического управления (ГСУ), в 2018 году приезжие потратили в польских магазинах, ресторанах, отелях и других пунктах обслуживания 43,5 млрд злотых (больше 10 млрд евро). Это лучший результат с 2014 года, когда начали собираться соответствующие данные, передает «Радио Польша».

По данным ГСУ, самые крупные покупки совершаются посетителями из Германии. В прошлом году 46,3% всех потраченных туристами денег пришлось именно на них. На втором месте в этом рейтинге оказались украинцы – 20,7%.

Туристы, которые пересекают внутреннюю границу ЕС, тратят свои деньги в основном на непродовольственные товары, в то время как приезжих из-за внешней границы ЕС больше всего интересуют стройматериалы, бытовая техника и автозапчасти.