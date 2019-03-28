Генерал БНР Павел Вент: на службе Беларуси и Чехии
- 28.03.2019, 9:10
Как военные с белорусскими корнями создавали армии независимых государств.
Белорус Сергей Кныревич опубликовал в «Фейсбуке» информацию о забытом герое БНР генерале Павле Венте:
Вент (Вендт) Павел Федорович (1880, им.Криница, Минский уезд – до 1971, Прага) – генерал БНР, генерал-майор российской армии, подполковник чехословацкой армии. Военная служба в российской армии - 1900-1918, в белорусской и литовской армии - 1919-1921, в чехословацкой армии - 1921- прим.1935.
В марте-мае 1919 года был назначен командиром белорусской дивизии, которая формировалась из белорусских военнослужащих в одесском округе. Дивизия не была сформирована. В1920 году в качестве военного советника литовского ГШ принимал участие в подготовке оперативных документов (планов) для белорусских частей, которые входили в состав литовской армии. Принимал участие в составе белорусской миссии на переговорах в Париже в 1920-1921гг. С 1921 года служил в разных артиллерийских подразделения чехословацкой армии.
После выхода на пенсию активно участвовал в подготовке чехословацких скаутов, читал лекции для чехословацких офицеров на тему тактики Красной армии в годы гражданской войны. Был членом белорусского комитета самопомощи (БКС) в Праге.
Похоронен на пражском кладбище Вышеград (сектор IX, место 82).
Военная карьера:
1900 - доброволец,
1900-1903 - курсант михайловской артиллерийской академии,
1902 - подпоручик артиллерии
1904 - поручик артиллерии
1908 - штабной капитан
1914 - подполковник генерального штаба (ГШ)
1916 - полковник ГШ
1917 - генерал-майор ГШ
1919 - командир формирующейся белорусской дивизии в одесском округе
1920 - полковник ГШ литовской армии
1920-1921 - военный советник дипломатической миссии БНР в Париже
1921 сентябрь - капитан чехословацкой армии,
1923 - майор, затем майор ГШ,
1927 - подполковник ГШ,
прим. с 1935 — на пенсии
Служил в 12 арт.полку (Ужгород), 11 арт.полку (Кошице), 53 арт.полку (Липник), 305 арт.полку (Ческие Будьёвице), 110 арт.полка (Нитра); кратковременно был командиром 302 арт.полка (Оломоуц).
Награды:
1900 - медаль «За поход в Китай»;
1904 - орден Святой Анны (4-й степени) на саблю «За храбрость»,
орден Святого Станислава (3-й степени),
орден Святой Анны (3-й степени);
1905 - орден Святого Станислава (2-й степени),
медаль за войну [видимо, русско-японскую 1904-1905гг.];
1912 - орден Святой Анны (2-й степени) и знак высшей военной школы,
орден Святого Владимира (4-й степени),
орден Святого Георгия (офиц. 4-й степени),
медаль за мобилизацию;
1915 - золотая георгиевская сабля «За храбрость»;
1916 - орден Святого Владимира (3-й степени).