Генерал БНР Павел Вент: на службе Беларуси и Чехии 28.03.2019, 9:10

Как военные с белорусскими корнями создавали армии независимых государств.

Белорус Сергей Кныревич опубликовал в «Фейсбуке» информацию о забытом герое БНР генерале Павле Венте:

Вент (Вендт) Павел Федорович (1880, им.Криница, Минский уезд – до 1971, Прага) – генерал БНР, генерал-майор российской армии, подполковник чехословацкой армии. Военная служба в российской армии - 1900-1918, в белорусской и литовской армии - 1919-1921, в чехословацкой армии - 1921- прим.1935.

В марте-мае 1919 года был назначен командиром белорусской дивизии, которая формировалась из белорусских военнослужащих в одесском округе. Дивизия не была сформирована. В1920 году в качестве военного советника литовского ГШ принимал участие в подготовке оперативных документов (планов) для белорусских частей, которые входили в состав литовской армии. Принимал участие в составе белорусской миссии на переговорах в Париже в 1920-1921гг. С 1921 года служил в разных артиллерийских подразделения чехословацкой армии.

После выхода на пенсию активно участвовал в подготовке чехословацких скаутов, читал лекции для чехословацких офицеров на тему тактики Красной армии в годы гражданской войны. Был членом белорусского комитета самопомощи (БКС) в Праге.

Похоронен на пражском кладбище Вышеград (сектор IX, место 82).

Военная карьера:

1900 - доброволец,

1900-1903 - курсант михайловской артиллерийской академии,

1902 - подпоручик артиллерии

1904 - поручик артиллерии

1908 - штабной капитан

1914 - подполковник генерального штаба (ГШ)

1916 - полковник ГШ

1917 - генерал-майор ГШ

1919 - командир формирующейся белорусской дивизии в одесском округе

1920 - полковник ГШ литовской армии

1920-1921 - военный советник дипломатической миссии БНР в Париже

1921 сентябрь - капитан чехословацкой армии,

1923 - майор, затем майор ГШ,

1927 - подполковник ГШ,

прим. с 1935 — на пенсии

Служил в 12 арт.полку (Ужгород), 11 арт.полку (Кошице), 53 арт.полку (Липник), 305 арт.полку (Ческие Будьёвице), 110 арт.полка (Нитра); кратковременно был командиром 302 арт.полка (Оломоуц).

Награды:

1900 - медаль «За поход в Китай»;

1904 - орден Святой Анны (4-й степени) на саблю «За храбрость»,

орден Святого Станислава (3-й степени),

орден Святой Анны (3-й степени);

1905 - орден Святого Станислава (2-й степени),

медаль за войну [видимо, русско-японскую 1904-1905гг.];

1912 - орден Святой Анны (2-й степени) и знак высшей военной школы,

орден Святого Владимира (4-й степени),

орден Святого Георгия (офиц. 4-й степени),

медаль за мобилизацию;

1915 - золотая георгиевская сабля «За храбрость»;

1916 - орден Святого Владимира (3-й степени).