Пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию в аэропорту Петербурга 3.03.2019, 12:44

1,709

Boeing 767 из Ташкента выкатился за пределы полосы.

Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Речь идет о самолете Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел рейсом из Ташкента. В пресс-службе уточнили, что лайнер совершил плановую посадку в 21:59 мск, но при рулении после посадки выкатился за пределы ВПП.

«Службы аэропорта Пулково незамедлительно прибыли на место. Пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В управляющей компании пояснили, что лайнер будет отбуксирован на место стоянки. Там заверили, что Пулково работает в штатном режиме, взлеты и посадки осуществляются со второй ВПП.

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу ТАСС сообщили, что по факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. По предварительным данным, ЧП произошло из-за погодных условий.

Петербургское издание «Фонтанка» добавляет, что из-за обрушившейся вечером в субботу на город метели и сильного ветра некоторые самолеты, подлетающие к Санкт-Петербургу, кружат над городом в ожидании разрешения на посадку, какие-то из них ушли на запасные аэродромы. Один из лайнеров вернулся в Москву, в аэропорт вылета.