Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины 2 30.03.2019, 11:31

Синди Маккейн

Фото: abc

Синди Маккейн станет наблюдателем на выборах в Украине в память о своем муже, сенаторе Джоне Маккейне.

Вдова американского сенатора Джона Маккейна – Синди Маккейн, будет наблюдателем на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сама Синди Маккейн написала в своем Twitter.

"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился муж. Горжусь тем, что буду в составе миссии Международного республиканского института на выборах в Украине", – написала она.

Синди Маккейн совместно с президентом Международного республиканского института Дэниелом Твайнингом возглавит наблюдательную миссию Международного республиканского института на украинских выборах. В число 25 наблюдателей также войдут действующие и бывшие конгрессмены и высшее руководство института.

Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире.

25 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию иностранных наблюдателей на выборах президента Украины – всего будут присутствовать 2344 наблюдателя от стран и организаций. Также в этот день Центризбирком передал бюллетени на заграничные избирательные участки.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. В окончательном списке ЦИК значатся 39 кандидатов в президенты.