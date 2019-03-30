Назван лучший смартфон по версии Consumer Reports 4 30.03.2019, 13:58

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Samsung Galaxy S10+

Авторитетное издание опубликовало обзор.

Известная некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала обзор нового смартфона Samsung Galaxy S10+. Издание проводит тесты в собственных лабораториях и основывается на отзывах реальных пользователей. По итогам всех испытаний флагман южнокорейского гиганта возглавил рейтинг смартфонов. Эксперты отметили устройство сразу в нескольких категориях, пишет Хроника.инфо.

Во время тестирования автономности Galaxy S10+ продемонстрировал лучший результат среди всех смартфонов, чтобы были у Consumer Reports. Он проработал 39,5 часа, что на 8 часов больше в сравнении с Galaxy Note9. Galaxy S10 и Galaxy S10e с аккумулятором меньшей ёмкости также обошли прошлогодний смартпэд, продемонстрировав 35,5 и 33,5 часа соответственно.

Для оценки времени автономной работы Consumer Reports применяет роботизированный палец, запрограммированный на выполнение ряда задач и имитирующий повседневное использование гаджета среднестатистического владельца смартфона. Робот просматривает веб-сайты, делает фотографии, передаёт видео, использует GPS-навигацию, делает звонки и время от времени отдыхает в режиме ожидания.

Также Consumer Reports проверяет надёжность смартфонов, помещая их в специальную вращающуюся металлическую камеру, где они падают 100 раз. Зачастую даже модели премиум-класса разбиваются в ходе этого теста, но Galaxy S10+ прошёл его без каких-либо повреждений. Аналогичный результат был и у обычного Galaxy S10, а вот Galaxy S10e получил несколько царапин и вмятин. Для сравнения, прошлогодний Galaxy S9+ пережил первые 50 падений без проблем, но сломался во второй половине теста.

По части камер эксперты Consumer Reports похвалили основные модули, особенно с широкоугольным объективом, однако от двойной фронталки Galaxy S10+ они остались не в восторге.

Среди других особенностей Galaxy S10+ специалисты отметили увеличенный дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев и наличие в качестве альтернативы более доступного Galaxy S10e.