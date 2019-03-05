5 марта великий князь Тройдень разбил Ливонский орден при Остероде 5.03.2019, 16:43

Стратегическая для Балтийского региона победа стала возможной благодаря традиции «погони» в ВКЛ.

В конце 1278 года ливонские войска Ливонского ордена ворвались в Аукштайтию, ограбили ее и пошли дальше в глубь Литвы, пишет сайт jivebelarus.net. В январе 1279 они осадили замок Керново. Осада Керново была неспешной, в феврале рыцари разграбили его окрестности, и решили вернуться с добычей в Ливонию.

Великий князь Тройдень, собрав войско, пустился за ними в погоню, догнал их у Остероде 5 марта 1279 года. Сначала битва была равной, ливонцы даже брали верх, но в какой-то момент часть войска Великого Княжества изобразила мнимое «бегство».

Часть орденского войска, а именно датчане, начали преследовать «беглецов», но не смогли догнать и решили вернуться к своей армии. Как только датчане вернулись к месту битвы, остальное войско Ливонского ордена уже было разбито. Сами же датчане попали в ловушку и большей частью были уничтожены.

Вообще в битве при Остероде погиб 71 рыцарь ордена, не считая остальных рыцарей и простых воинов (больше, чем в так называемом «Ледовом побоище» Александра Невского в 1242 году).

Успех при Остероде был закреплен заключением в том же 1279 году мира и союза с Мазовией.