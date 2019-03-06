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Назван смартфон с лучшим в мире дисплеем

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  • 6.03.2019, 16:39
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Эксперты отметили, что он легко обгоняет топовый смартфон Apple.

Смартфон Samsung Galaxy S10 имеет лучший дисплей из когда либо представленных в смартфонах. Об этом заявляют эксперты компании Display Mate, пишет The Mashable (перевод — korrespondent.net).

По словам специалистов, дисплей Galaxy S10 имеет рекордную точность цвета, которая "визуально неотличима от идеальной", и невиданно высокие яркость и контрастность.

Также отражательная способность экрана чрезвычайно низкая, а контрастность при естественном освещении очень высокая.

В соответствии с критериями DisplayMate, Galaxy S10 легко обгоняет по качеству дисплея iPhone XS Max и Galaxy S9.


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