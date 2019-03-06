Почему до сборки «отечественной Теслы» – как «до Марса пешком» 6.03.2019, 23:24

Из трех миллионов белорусских автомобилей - только 300 электрические.

Сначала скепсис и критика, а затем гонка за кусок рынка. Крупные автопроизводители переходят на выпуск полностью электрических автомобилей – это стало окончательно понятно в ходе нынешнего Женевского автосалона, сообщает «Белсат».

Ушло время рыка мотора. Сейчас автоконцерны соревнуются, чей электрокар тише. На Женевском автосалоне британский полностью электрический «Ягуар» стал «машиной года». Всего здесь более широкий в истории выбор электрокаров: от спортивных и суперкаров – разгоняться на светофоре и шоссе, до электричек в стиле ретро и двухместных «Ситроенов», медленных и компактных. Все автокомпании Евросоюза переходят на чистую энергию.

«Электрификация – это ключевая часть нашей стратегии. Мы начали в 2013-м из нашего «i3» – автомобиля только на электроприводе. Сегодня мы презентуем гибриды-плагины с возможностью подзарядки. Мы предлагаем их на всем модельном ряду», – заявил на Женевском автошоу Питер Нота, представитель концерна BMW.

Та же Германия в последующие 3 года инвестирует в разработку электрокаров и беспилотных машин 60 миллиардов евро, чтобы не потерять рынки. Ведь граждане Объединенной Европы хотят чистого воздуха, меньше шума и не платить за бензин. А что белорусы – готовы пересесть в электрокары?

Вот что говорят жители Гомеля:

«Нужно везде заправки, нужно парковки с заправками… а больше проблем особо нет».

«У нас нет мастеров, чтобы их ремонтировать».

«Недостижимой они нам пока. А в принципе почему нет ».

«Подешевеет – пересядем».

Формально в Беларуси есть проект программы развития электротранспорта, там прописаны различные льготы.

«Но пока из этого сделано только 2 вещи: отменили таможенные платежи за ввоз зарядных станций и отменили дорожный сбор, который экономит людям 150-200 рублей в год. А что можно сделать – отменить таможенный сбор с электромобилей, которая сейчас примерно половины стоимости», – комментирует журналист и автолюбитель Геннадий Можейко.

Согласно статистике, в Беларуси на 3 миллиона всех автомобилей только 300 – электрические.

«Мы, владельцы электромобилей, не просим денег. Дайте хотя бы льготы в виде нулевой пошлины и нулевого НДС», – обращается к властям владелец «Тесла» Артур Туманов.

Власти Беларуси, в отличие от соседней Украины, не планируют вводить нулевую пошлину на иностранные электрокары. Зато глава государства требует от Академии Наук разработать белорусский электромобиль полностью отечественной сборки.

Экспериментальные модели есть, но пока до промышленной сборки «отечественной Теслы» – как к Марсу пешком. Хотя есть и успехи.

«В Минске ездит несколько десятков электробусе производства завода «Белкоммунмаш». Но, к сожалению, главная начинка – электродвигатели и суперконденсаторы – иностранного производства, мы еще эти агрегаты не освоили», – говорит Геннадий Можейко, журналист и автолюбитель.

При том руководство страны повелевает повсюду переходить на электричество не из экологических причин. Надо продавать электричество из Островецкой АЭС, так как на экспорт она, вряд ли пойдет.