Беларусь на «Евровидении» представит 16-летняя певица Зена 15 8.03.2019, 8:37

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Зинаида Куприянович

Фото: wikimedia.org

Эта певица в сумме набрала максимальное количество баллов от жюри.

Кроме нее на победу претендовали еще девять исполнителей.

Певица Зена, которая выступала второй, получила практически 100% баллов — 69 из 70 возможных. Все члены жюри единодушно поставили ей по 10 баллов. Исключение — композитор Елена Атрашкевич. Выступление девушки ей очень понравилось. Свою оценку (9 баллов) Атрашкевич объяснила тем, что сомневается, насколько тинейджеры будут востребованы на не детском конкурсе. Ответ на ее скепсис узнаем лишь на «Евровидении», пишет tut.by.

Кто такая Зена?

Зена — псевдоним молодой артистки Зины Куприянович. Зине 16 лет. Ее отец — директор продюсерского центра, поэтому нет ничего удивительного, что девушка выбрала сцену.

К 16 годам она уже успела стать лауреатом «Детской Новой волны», поработать с Игорем Крутым, получить первую премию на «Славянском базаре в Витебске», победить в «Маладых талентах Беларусi».

Сначала Зина дважды (в 2015 и 2016 годах) пыталась заявить о себе на детском «Евровидении». Доходила до финала, но дальше не прошла. Правда, выступить на сцене детского «Евровидения» у нее все же получилось: она была одной из ведущих конкурса, который проходил в Минске в 2018-м.

В 2017 году Зина стала участницей «Новой Фабрики звезд» на телеканале МузТВ. На шоу она заняла третье место, получила псевдоним Зена и стала работать с Виктором Дробышем.

Зинаида Куприянович

Фото: muz-tv.ru

В активе артистки — выступления со многими звездами российской сцены: Александром Розенбаумом, Ани Лорак, Львом Лещенко, Митей Фоминым, Домиником Джокером, группой IOWA и другими.

В финале Зена исполнила развязную песню Like it.

Как считали голоса

В этом году схема подсчета голосов в очередной раз изменилась. В 2016-м представителя Беларуси выбирали только зрители. Два последних года победитель определялся исходя из суммы голосов, полученных от зрителей и профессионального жюри. В этом году имя счастливчика определяло исключительно жюри. Причем публично. Свои оценки судьи обнародовали после выступления каждого из 10 финалистов.

— Читаю в интернете: давно определено, что поедет и так далее. Нигде ничего не определено. Я наблюдаю за этими событиями и позицию свою высказал: должны поехать достойные люди, которые победят в отборе. Победили — поехали. <…> Спросим у жюри жесточайшим образом, — говорил во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко.

Жюри состояло из семи человек. Двое из них до этого работали и в фокус-группе, которая выбрала десять финалистов. Это упоминавшаяся выше композитор Елена Атрашкевич, которая недавно возглавила Белорусский союз композиторов (должность стала вакантной после смерти руководителя союза, композитора Игоря Лученка), и художественный руководитель группы «Чистый голос» Валерий Пригун.

На стадии финала к ним присоединились старший преподаватель кафедры искусства эстрады столичного Университета культуры и искусств Татьяна Дробышева, певец Дмитрий Колдун, солист группы Atlantica Алекс Дэвид, шоумен, теле- и радиоведущий Глеб Давыдов и продюсер белорусской поп-группы «Las Vegas» Яна Станкевич.

Сколько баллов получили финалисты?

Первым выступал Michael Soul. Он получил от жюри 59 баллов. 7 баллов ему поставил Валерий Пригун, по 8 баллов — Татьяна Дробышева и Дмитрий Колдуна. Остальные члены жюри оценили выступление в 9 баллов.

«Чуть бы [лучше] интонация. Там [на «Евровидении"] оценивается вкупе. Оценка — составляющая всего», — прокомментировал свое решение Пригун. Алекс Дэвид признался, что не поставил «десятку», поскольку все-таки оставлял зазор для других исполнителей. Также он высказал определенные сомнения, подойдет ли песня для конкурса, если исполнитель туда пробьется.

Ева Коган набрала 54 баллов. 9 баллов ей поставил Валерий Прыгун, по 8 баллов — Елена Атрашкевич, Дмитрий Колдун и Яна Станкевич. Остальные — по 7 баллов.

Последним решение принял Дмитрий Колдун. Когда его спросили, почему он медлил, певец пошутил, что смотрел по сторонам и много думал. А потом уже серьезно добавил, что ему понравилось выступление. Но он не уверен, что эта песня годится для «Евровидения». Лирическая баллада в исполнении Евы ему показалась слишком традиционной, а такая композиция должна удивлять.

Студент из Нигерии Эммануэль Имагбе воспринимался многими зрителями как серьезный конкурент победителю. Но Елена Атрашкевич поставила ему всего 7 баллов.

«Эммануэль не обидится на меня. Раз в следующем году он планирует участвовать в отборе (такое шуточное обещание взяли у нигерийского певца ведущие шоу Тео и Ольга Рыжикова), то уровень его вокала еще подрастет», — прокомментировала она. Глеб Давыдов и Татьяна Дробышева оценили исполнение певца в 9 баллов, все остальные — по 10. У него есть «сценическая наглость и притягательность», — отметила Яна Станкевич. Итого 65 баллов.

Рок-музыкант из Швеции Sebastian Roos получил 62 балла. У него три «десятки», в том числе от Елены Атрашкевич: «Я была еще на полуфинале. У меня и сейчас бегут мурашки [от его песни]. Прекрасный голос и вокал».

А вот Валерий Пригун, поставивший 9 баллов, посчитал, что певец исполнил не совсем современную песню («не из 2019 года»). Также Себастиан получил две «восьмерки» и «семерку» от Глеба Давыдова.

Песню Алены Горбачевой жюри оценило в 59 баллов. 7 баллов ей поставила Дробышева, которая отметила «нездоровый голос» певицы.

После своего выступления Алена призналась: еще до выступления почувствовала, что у нее пересохло горло. Но она забыла попить воды. Алена Атрашкевич ожидала от певицы большего. «Вы были одним из моих фаворитов», — сказала композитор. По ее мнению, Горбачева в будущем еще представит нашу страну на «Евровидении».

Группа PROвокация получила 55 баллов. 9 баллов поставила лишь Яна Станкевич: «Песня неплохая, цепляющая». Свое решение продюсер шуточно аргументировала тем, что группа выступала под седьмым номеров, а Яна в списке членов жюри находится под той же цифрой. А поскольку родилась она 2 августа, семь плюс два равно девять (сумма итогового балла).

7 баллов группе поставили Елена Атрашкевич и Глеб Давыдов, остальные были единодушны — 8. «Вопрос к чистоте исполнения», — прокомментировал Дмитрий Колдун, который предположил, кто-то из двух исполнителей пел не совсем чисто. «Если я не беру какую-то ноту, то валю на другого», — пошутил Дмитрий.

До финала группа «Аура» считалась одним из теневых фаворитов. Но выступление на белорусском языке, а также танец знаменитой гимнастки Мелитины Станюты не помогли. Всего 55 баллов (7 баллов от Дмитрия Колдуна, по 8 баллов от всех остальных). «Если мы говорим о конкурсе «Евровидение», а не о конкурсе национального достояния, то должно быть (…) что-то новое. Песня не вызывает никаких ассоциаций с конкурсом «Евровидение», — вынес свой приговор Колдун.

Уже после выступления конкурсанты обычно соглашались с оценками жюри или отмалчивались, но певица Юлия Быкова осталась при своем мнении. Ей напомнили, что по статистике Беларусь на конкурсе чаще представляли певцы, которые пели по-английски. Быкова ответила, что если бы хотела повеселить Европу своим «белорусским английским», то выбрала бы именно этот язык. Но она хотела «дать три минуты красоты и очарования на белорусском». По мнению певицы, если не продвигать песни на белорусском языке, «у нас не будет ровным счетом ничего».

Группа NAPOLI выступила в отборе уже шестой раз и получила 58 баллов. У нее четыре «девятки», 8 баллов от Валерия Пригуна и 7 — от Глеба Давыдова и Алана Дэвида.

Последний похвалил вокал исполнительницы, но отметил, что слышал у NAPOLI более удачные композиции. «Эта была песня ради песни», — заявил Дэвид. Солистка Ольга Шиманская спокойно отреагировала на критику, упомянув о своем будущем седьмом участии в отборе.

Последней выступала исполнительница КейСи, которая получила 59 баллов. 7 баллов ей поставил Глеб Давыдов, остальные члены жюри — 8 и 9.

Дмитрий Колдун оценил отличный тембр исполнительницы и единый выдержанный стиль. Комментируя свой выбор, Давыдов сказал, что увидел замечательный номер. Но ему показалось, стиль «милитари» вряд ли будет востребован в Европе.

Это последний нацотбор?

В ближайшее время Беларусь может отказаться от национального отбора к «Евровидению».

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы сейчас работаем над самыми разными форматами, но в планах в ближайшее время не проводить национальный отбор. Если такое решение будет принято окончательно, то со следующего года участник от Беларуси будет назначаться, как это делается во многих странах Европы, — заявилв интервью агентству «Спутник» руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Как считают в холдинге, такое шоу «могло бы заполнить вакуум, который бы образовался в случае отказа от конкурсного отбора» (если будет запущен национального телевизионный проект формата шоу «Голос» или «Х-фактор»).

В 2010-м и 2011-м годах представителя Беларуси уже выбирали фокус-группой, в состав которой входили представители ведущих телеканалов страны (Первого, ОНТ, СТВ и «Лада»). В первом случае группа «3+2» вышла в финал, где заняла 24 место, во втором случае Анастасия Винникова в финал не попала.

В этом году национальный отбор на «Евровидение-2019» прошел в максимально сжатые сроки. Прием заявок стартовал22 января и завершился 31 января, сообщает Белтелерадиокомпания. В музыкальной тусовке ходили настойчивые слухи, что представителя Беларуси определят (а не выберут) именно в этом году. Возможно, вопрос о проведении нацотбора решался до последнего. Как бы то ни было, в этом году нацотбор завершился. Будет ли он последним — скорее всего, узнаем в следующем году.

Когда продолжение?

В этом году «Евровидение» пройдет в израильском Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая. Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале.