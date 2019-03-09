Шушкевич: Лукашенко невежда, и все его встречи с Путиным показуха 7 9.03.2019, 9:47

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Станислав Шушкевич

Зачем гонять туда-сюда самолеты и тратить государственные деньги?

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал украинскому сайту «Обозреватель» ситуацию в белорусско-российских отношениях:

- Александр Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси, хотя никаких шагов к этой независимости я не вижу. Ну, кроме пустых разговоров.

В Беларуси продолжается насильственная русификация, мы платим большие проценты за российские кредиты, и даже Лукашенко это признает. Мы платим больше, чем Армения и больше, чем Вьетнам. Так что нечего упрекать нас в нахлебничестве. А ведь Лукашенко сам и пошел на эти кредиты ради спасения своей власти. У него другого выхода не было. И то те кредиты Россия давала с трудом, под большой процент.

Беларусь превращается в колонию России. Лукашенко этого не видит, он захлебывается своей «независимостью», и что никто не бросит камень в русского. Но зачем это делать президенту? Должна быть нормальная государственная политика, направленная на взаимные интересы Беларуси и России. Но некоторые уродливые формы уже стали нормой.

Например, «союзное государство» — слон и моська. Чепуха в рамках СНГ. Очередная дребедень и посадочные места для бездельников на жалованье.

В то же время средняя зарплата у нас в 3 раза меньше, чем в Латвии, Литве и Эстонии, которые стартовали с худших условий вначале 1990-х.

Вообще, Лукашенко незачем встречаться с Путиным. Встречаться должны профессионалы или же премьер-министры. Лукашенко - невежда в области экономики и он это неоднократно подтверждал. А все его встречи с Путиным – это показуха, чтобы восславить их обоих. Мало того, что они на лыжах катаются, так еще гоняют туда-сюда самолеты и систему обслуживания. Это просто недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами.