Многодетным семьям будут возвращать половину от суммы растаможки авто 10 10.04.2019, 22:42

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Также 50% пошлин и налогов будет компенсироваться инвалидам I и II группы.

Инвалидам I и II группы, а также многодетным семьям будет компенсироваться 50% пошлин и налогов, которые необходимо заплатить при ввозе в страну легкового автомобиля. Это следует из указа № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов», подписанного диктатором.

Документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям.

Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.