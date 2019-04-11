Чистая прибыль Мозырского НПЗ за год сократилась в 38 раз 3 11.04.2019, 13:26

Фото: mazyr.by

Финансовые результаты деятельности предприятия шокируют.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,9 млн рублей, говорится в опубликованном предприятием финансовой отчетности. Об этом передает «Белсат».

По сравнению с 2017 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась в 38,5 раза. В позапрошлом году завод заработал более 150 млн рублей.

Как свидетельствует финансовая отчетность, выручка нефтеперерабатывающего завода от реализации продукции в прошлом году выросла на 40,2%. Одновременно с этим увеличился и себестоимость продукции на 46,8%.

В прошлом году концерн «Белнефтехим» неоднократно сообщал о том, что увеличение входной цены на нефть (на фоне госрегулирования цен на топливо на внутреннем рынке) негативно сказывается на финансовом положении нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим концерн инициировал поэтапное повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Олег Протасов на этой неделе в кулуарах международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» отказался комментировать журналистам финансовые результаты деятельности предприятия.

Во время самой конференции он сообщил, что в результате текущей модернизации завод планирует увеличить глубину переработки нефти с нынешних 74-78% до 90%.

«Естественно, мы понимаем, что стоимость входной нефти из-за налогового маневра увеличится. Чтобы быть конкурентоспособными в новых условиях, мы и проводим модернизацию», - отметил Протасов.