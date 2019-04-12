«Мы все в шоке»: в Каменецком районе ищут двухлетнего мальчика 4 12.04.2019, 16:42

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Ваня Волошин

Есть несколько версий исчезновения.

В деревне Любашки Каменецкого района, что на Брестчине, исчез маленький Ваня Волошин. Мальчику всего год и 11 месяцев. По словам матери, днем 10 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас волонтеры отряда «Ангел» вместе с милицией и МЧС продолжают поиски, cообщает «Белсат».

В деревне Любашки живет всего около 50 человек. Здесь нет школы и почтового отделения, ближайшие магазины – в деревне Дмитровичи. Здесь же – сельский исполком. Однако за последние два дня сюда приехало много людей со всей Области: ищут Ваню Волошина.

Вечером 10 апреля его мать, 19-летняя Елена Волошина, сообщила в Каменецкий РОВД, что сын ушел из дома и не вернулся. Мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосками. Несмотря на юный возраст родителей (мужу Елены исполнилось 20), в семье Волошиных уже четверо детей – так принято у ромов, национального меньшинства, которое они представляют.

В Дмитровичском сельсовете нам рассказали, что отец Вани, Виктор, зарегистрирован в соседней деревне Чернаки. Он работает животноводам в хозяйстве «Савушкина пуща», она – в декрете. В Любашки молодая семья переехала осенью 2016 года. Здесь же живут и родители Елены.

Когда стало известно об исчезновении ребенка, все силы на поиски бросили региональные волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» из Кобрина, Барановичей и Бреста. Они координируют свои действия с милицией и работниками МЧС, которые также находятся на месте. Всего мальчика ищут более 70 человек.

«Как ребенок в год и 11 месяцев мог далеко уйти сам? Он бы плакал… Мы все шокированы», – коротко сказала belsat.eu одна из сотрудниц Дмитровичского сельсовета.

12 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением ребенка.

Староста села Любашки Вячеслав Русакевич отмечает, что «ситуация очень интересная», но комментировать подробно отказывается. При этом, по Русакевичу, раньше никаких проблем с семьей Волошиных не возникало, милиция ими тоже не интересовалась.

«Созданы комиссии, поисковые группы, но пока результатов нет», – говорит он.

Координатор отряда «Ангел» из Бреста, Кирилл, рассказал belsat.eu, что волонтеры не только внимательно просматривают деревню и окрестности, но и дежурят у ближайших железнодорожных станций. В самих Любашках проверяют каждый заброшенный дом, используют дроны и тепловизоры. Территорию вокруг деревни разделили на участки – квадраты. Кстати, большого лесного массива рядом нет, в основном поля.

«На данный момент мы уже закрыли несколько квадратов, прошли более 10 километров. Из «Ангела» здесь остаются 15-20 волонтеров, остальные – милиция, спасатели. Мы прочесали более 150 гектаров земли, часть коллег мониторит улицы в Бресте, Кобрине», – говорит Кирилл.

Что касается версий исчезновения Вани, у волонтеров на сегодняшний день есть две основные.

«Первая – он просто заблудился где-то в районе деревни, вторая – он может находиться в поездах, электричках, попрошайничать. Но, в то же время, он не мог далеко уйти – слишком маленький…»

Связаться с родителями пропавшего мальчика нам пока не удалось.

В сентябре 2017 года в деревне Новый Двор на Гродненщине исчез 10-летний Максим Мархалюк. Активная фаза поисковой операции длилась около месяца, но милиция и волонтеры «Ангела» до сих пор не оставляют надежды найти Мархалюка: его объявили в международный розыск.