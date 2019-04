Что можно прочесть по глазам 1 Андрей Беловешкин

13.04.2019, 9:19

Движения глаз отражают ход мышления человека.

Глаза – зеркало души. И эта поговорка еще более справедлива, чем может показаться на первый взгляд.

Наши глаза – уникальный продукт социальной эволюции, созданный чтобы лучше понимать других людей. Белая склера человека развилась по необходимости отслеживать движения глаз и направление взгляда. Люди обладают наибольшим соотношением открытой склеры в контуре глаза, и наш контур глаз горизонтально удлинен.

Движения глаз другого человека могут очень много сказать об особенностях его мышления, так как они коррелируют с ходом планирования его действий. Но я остановлюсь на своем любимом дофамине и его роли в регуляции движения глаз. Как мы с вами знаем, дофамин – это нейромедиатор экстрапирамидной двигательной системы. В экстрапирамидной системе есть особый окуломоторный круг, который программирует движения глаз.

Глазодвигательные паттерны отражают многие когнитивные процессы – такие как прогнозирование, память или целенаправленное поведение. Состояние дофаминовой системы тоже заметно отражается на движении глаз. Мы с вами знаем, что у высокодофаминовых людей глаза "сияют", у зависимых или шизоидных "стекленеют", а при депрессии "гаснут". Все эти наблюдения могут быть научно формализованы. Например, при болезни Паркинсона (дефицит дофамина) можно заметить изменения движения глаз: возрастание доли мультисаккад, удлинение латентного периода саккад и другие. По саккадам – быстрым движениям глаз – даже можно подбирать адекватную дозировку допы, препарата, применямого при лечении этого заболевания.

При шизофрении (избыток дофамина) также омечаются нарушения движений глаз, при этом в более мягкой форме они даже есть у здоровых родственников шизофреника. Дофаминовая генетика, от СОМТ до DRD4, влияет на регуляцию движений глаз. Поэтому шизофрению или наркоманию действительно, в прямом смысле, можно точно увидеть по глазам — достаточно провести несколько простых зрительных тестов (Simple viewing tests can detect eye movement abnormalities that distinguish schizophrenia cases from controls with exceptional accuracy. 2012 Biological Psychiatry, 72(9), 716-724).

Движения глаз являются очень чувствительном маркером уровня дофамина. Селфи-камера есть в каждом телефоне – было бы здорово формализовать анализ движений глаз в виде приложения, которое могло бы нам рассказать о нашем состоянии. Или проанализировать запись движений глаз других людей.

С давних времен блеск глаз считался надежным признаком жизненной силы человека. Еще древние считали блеск в глазах мерой внутренней энергии, "светом жизни". При этом глаза в самом деле могут быть "умными" или "глупыми", ведь их движения отражают ход мышления человека.

Внимательно не только слушайте собеседника, а еще и смотрите в его глаза. Глаза, как и тело, несут множество важной невербальной информации, которую практически невозможно подделать. Замечайте, как меняется взгляд собеседника на разных темах, как он оживает на интересном и гаснет на скучном. Ведь чем значимее нечто для нас, тем лучше мы это замечаем. Дофамин отвечает за значимость, а значимость управляет нашим вниманием. Вы можете потренироваться на телевизоре с выключенным звуком – это очень любопытно.

Андрей Беловешкин, "Новое время"