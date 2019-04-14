Россия потеряла привлекательность для мигрантов 14.04.2019, 17:28

Число приехавших из стран бывшего СССР упало до исторического минимума.

Россия становится все менее привлекательной для мигрантов. По оценкам экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в прошлом году число приехавших надолго иностранцев сократилось по сравнению с 2017 годом на 4% и составило 124,9 тысячи человек.

Это минимум за всю постсоветскую историю, пишет сайт finanz.ru. При этом в каждом квартале прошлого года, не считая первого, приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее.

Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Сильнее всего сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных доноров России. Население стран к западу от России все более переориентируется на другие центры притяжения мигрантов, говорится в совместном докладе экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) и РАНХиГС. Жители Украины и Молдовы все охотнее едут на заработки в Польшу и страны Западной Европы, население Закавказья, в частности Грузии, также переориентируется на Запад.

Число выехавших из России иностранцев, напротив, увеличилось на 16,9%. Здесь играют роль особенности учета мигрантов в России - как только регистрация по месту пребывания истекает, они считаются "выбывшими", отмечает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян.

Миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения, предупреждают эксперты института РАНХиГС. Если в 2017 году прибывшие мигранты ее полностью компенсировали, и население даже немного выросло (на 77 тысяч человек), то в 2018 году иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.

Миграционный прирост может немного вырасти в 2019 году, но мигрантов все равно будет меньше 200 тысяч человек, прогнозируют в РАНХиГС. В Росстате ожидают постепенный рост миграционного прироста с 208 тысяч человек в 2019 году до 281,6 тысячи в 2035 году. Однако ни в один из годов даже такой миграционный прирост не будет компенсировать естественную убыль населения: население будет все больше сокращаться.

В России нет программ социальной адаптации мигрантов и программ, позволяющих получившим здесь образование людям закрепиться в стране, констатирует директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. При этом есть риски в сокращении числа мигрантов - в экономике есть большой сегмент низкооплачиваемой занятости, где работают в основном мигранты, и заменить их некем, предупреждает эксперт. Есть риск, что дефицит трудовых ресурсов будет тормозить темпы экономического роста, не исключает она.