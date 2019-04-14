Как древний Полоцк боролся с Владимиром Мономахом 14.04.2019, 19:57

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Полоцкому княжеству удалось сохранить независимость.

Великий князь Владимир Мономах прожил длинную, интересную и бурную жизнь в период с 1053 по 1125 годы. Где только не успел побыть правителем Владимир Мономах: и в Смоленске в с 1066 по 1073 годы, и в Переяславе с 1073 по 1078 годы, и в Чернигове с 1078 по 1094 года, и в Киеве с 1094 по 1113 годы, пишет «Литвин».

В борьбе за власть Мономах действовал жестко и расчетливо. Он тратил много средств на свои дружины, которые не сидели без дела. Князь много воевал и потомкам своим завещал держать врагов в страхе перед мечом. . За свою жизнь он провел более двадцати походов против половцев, большинство из которых были успешными и сумел окончательно отразить угрозу половецкого завоевания южных границ Киевской Руси. Пожалуй единственное крупное поражение от потерпел на реке Калке 31 мая 1223 года от татаро-монгольских орд, однако вины Мономаха в том поражении нет, ведь союзные войска действовали неорганизованно.

Летописцы прославляли мудрость киевского князя, его заботу о городах и селах, о развитии землепашества, его рачительность в хозяйственных делах. Возможно, потому Владимир Мономах считается одним из самых великих и последним мудрым правителем в истории единой Киевской Руси. Он многое успел сделать для развития культуры своего государства, активно строились храмы, а также было написано "Поучение детям" от Владимира Мономаха. Также великий князь не забывал о военных походах. Он отлично знал и умел просчитывать своего врага наперед.

Владимир Мономах на памятнике Тысячелетия России в Новгороде

Но для Полоцкого княжества имя Владимира Мономаха не сулило ничего хорошего. В памяти полочан, выживших после его походов, он остался грозным и беспощадным врагом, не оставлявшим после себя ничего живого, угонявшим в рабство все население полоцких уделов поголовно.

Впервые Владимир побывал на землях Полоцкого княжества в период Киево-Полоцкой войны 1077-1078 годов. Дело было в летнее время 1077 года, когда после очередного нападения Всеслава Чародея на Новгород Мономах задумал наказать полоцкого князя. Мономах состоял вместе с князем черниговским в союзе с князем киевским Святополком Изяславичем.

Быстрым маршем войска Всеволода Ярославича и Владимира отправились на Полоцк. Не встретив практически никакого сопротивления, объединенная киево-черниговская армия вплотную подошла к Полоцку, начав осаду и регулярные штурмы города. Однако задача оказалась не по силам. Полочане дерзко отбивались, несмотря на малочисленность гарнизона. Поэтому через некоторое время князья решили отступить.

Князь с князем совет держит

Но Мономах не распрощался с мыслью взять Полоцк во что бы ни стало. Что и подтвердилось спустя несколько месяцев, зимой 1078 года. В этот раз Мономах единолично командовал черниговскими войсками. Он договорился о союзе с киевским князем Святополком Изяславичем и половцами, которые охотно пошли грабить полочан. Киевский князь воспользовался своей дружбой со степняками.

В этот раз взять неприступный полоцкий замок объединенным войскам также не удалось, однако они не собирались ограничиваться только Полоцком. Враги прошли по землям всего Полоцкого княжества грозной разрушительной волной. На протяжении похода был взят город Минск, разорены прилегавшие к нему селения.

Однако государственность Полоцка сумела сохранить свою независимость от Киевской Руси. Впоследствии, уже будучи великим князем киевским, Владимир Мономах совершил еще один поход на полоцкую землю, взяв во второй раз Минск и выбив оттуда князя Глеба, прикрывая явно захватническую войну надуманным предлогом.