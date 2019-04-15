Кто зарабатывает на покупках белорусов? 11 15.04.2019, 8:14

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Рубли с копейками не плачут.

Многие наивно считают, что на товарах, которые мы приобретаем в отечественных магазинах, больше всего зарабатывает их производитель. Однако такое предположение далеко не всегда является верным. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками компании Picodi.com в отношении ценообразования на товары, реализуемые в местных розничных сетях, пишет «БелГазета». В материале речь идет о бензине, кроссовках и парфюме.

БЕНЗИН

Основой образования цен на бензин служит стоимость одной тонны топлива, купленной на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Чтобы разложить все по полочкам, рассчитаем среднюю стоимость 1 литра АИ-95 на основе цен в нескольких сетевых автозаправках по состоянию на январь 2019 года – 1,52 рубля.

В интернете можно найти цену тонны топлива на белорусских НПЗ, откуда бензовозы развозят топливо по автозаправочным станциям. По подсчетам Picodi.com, 1 литр на НПЗ стоит 1,01 рубля (66% указанной выше цены).

Владельцы автозаправок берут на себя транспортировку топлива и «накидывают» маржу, которая могла бы позволить содержать автозаправку, платить зарплату работникам, проводить технический контроль станции и обеспечивать безопасность. Прибыль в розничном звене бензоколонок невелика – около 8%, потому на помощь приходят «сопутствующие товары», реализуемые возле касс оплаты. И речь идет не только о масле или чистящих средствах для авто. Хот-доги, газировка, чипсы и журналы, продаваемые дороже, чем в обычных магазинах, приносят основную прибыль владельцам заправок.

КРОССОВКИ

В качестве объекта исследования обуви аналитики портала выбрали кроссовки за 179 рублей из Китая. Ежегодно тамошние фабрики выпускают около 13 миллиардов пар – примерно в шесть раз больше, чем фабрики в Индии, которые по этому показателю занимают второе место в мире.

Расходы на производство одной пары составляют около 20% розничной цены, которую покупатели видят на прилавках или в интернет-магазинах. Почему же нам приходится платить в пять раз больше?

Первый элемент, увеличивающий цену товара, – стоимость доставки из Китая в Беларусь, в том числе оплата места в грузовом контейнере, транспортная страховка и таможенные пошлины. Расходы, связанные с транспортировкой, делят между собой производитель и дистрибьютор, при этом первый платит только за доставку обуви к месту погрузки. В масштабе стоимости одной пары обуви эти расходы составляют около 2,2%, то есть 4 рубля в нашем конкретном случае.

К этому стоит добавить маржу, после чего прибыль производителя составляет менее 6%, а продавца – около 53%. Последняя цифра впечатляет, однако нельзя сказать, что на нашей новенькой паре кроссовок больше всех заработал магазин, реализующий товар. Все-таки стоит помнить, что именно с этих денег дистрибьюторы и магазины оплачивают работу сотрудников, аренду помещений, электричество и другие услуги. Лишь малая часть денег оказывается чистой прибылью ритейлеров.

Учтем и налог на добавленную стоимость – это стандартные 20%.

Некоторые модели обуви выпускаются известными марками в сотрудничестве со звездами шоу-бизнеса или независимыми дизайнерами, что в конечном итоге увеличивает финальную стоимость продукта. Селебрити всегда привлекают внимание публики, а за результаты коллаборации с Гошей Рубчинским, Фаррелом Уильямсом или Канье Уэстом фирмы платят около 1,5% стоимости кроссовок (за лицензию или комиссию от продаж).

ДУХИ

Несмотря на то, что парфюмерная или туалетная вода могут стоить несколько десятков, а того и сотен рублей, само их производство обходится всего лишь в несколько целковых. За что косметические фирмы берут огромные деньги, и как стильные флаконы попадают на прилавки белорусских магазинов?

Чтобы все это проверить, эксперты решили пристально присмотреться к флакончику известных духов по розничной цене 188,25 рубля в одном из сетевых магазинов. Действительно ли они заслуживают такую стоимость, и чем на самом деле пахнут деньги, потраченные нами на 50 мл благовонной жидкости?

Эти самые духи прибывают из Франции, славящейся своими лавандовыми полями и вековыми традициями парфюмерии. И если словосочетание «парфюмерная фабрика» вызывает у вас только положительные ассоциации, то спешим слегка разочаровать. Образ экспертов в передниках или ученых, которые терпеливо смешивают натуральные ингредиенты, чтобы получить неповторимую ноту в запахе, в прошлом.

Производители ароматов обычно любят похвалиться старейшей в Европе рецептурой. Мол, идеально подобранные компоненты выведены на собственных фермах и собраны в первой фазе майской луны. Тем не менее основным компонентом духов чаще всего являются синтетические заменители, поскольку они значительно дешевле оригинальных эссенций, что позволяет кардинально снизить стоимость массовой продукции. Так, из 188,25 рубля за флакон на само производство парфюма потрачено всего 3,8.

При этом в семь раз дороже стоит не то, что нежит обоняние, а то, что радует глаз! Даже если вы познаете мир главным образом через запахи, то первым способом восприятия, которое будет задействовано вами в косметическом магазине, окажется именно зрение. В каком-то смысле парфюмерные дома вынуждены соревноваться друг с другом еще и в дизайне, чтобы быть уверенными в том, что именно их продукт будет выбран покупателем. Таким образом, почти 22 из 188,25 рубля уходит на упаковку!

Чтобы готовый и упакованный аромат попал в руки потребителя, дистрибьюторы организуют транспорт с фабрики до места реализации, здесь же приходится учитывать и затраты на страхование товара. Около 0,8% с каждого флакона (в нашем случае это 1,5 рубля) идет на покрытие транспортных и страховых расходов.

К окончательной стоимости стоит прибавить НДС в размере 20%, а также самые большие суммы, которые встретятся нам в этом тексте. Чтобы остаться в плюсе, производитель добавляет свою долю (что от общей суммы составило 19%), а маржа ритейлера может быть разной, но практически всегда превышает 40%. По расчетам Picodi.com, из 188,25 рубля, отданных за качественный парфюм довольно известной марки, почти 36 забирает французская фабрика, а 77,60 (а это более 49%) – белорусский магазин.

На первый взгляд, заоблачная наценка объясняется расходами, с которыми приходится сталкиваться ритейлерам. Именно из этих сумм выплачиваются зарплаты работникам, оплачивается аренда помещений, эти же деньги идут на рекламу самого магазина и погашение коммунальных счетов.

Представителям шоу-бизнеса тоже зачастую полагаются лицензионные выплаты за использование их образа в рекламных материалах. Гонорары таких звезд, как Бейонсе, Рианна или Кристен Стюарт, уже заложены в стоимость духов — это около 3,2% с каждого флакона, в нашем случае 6 рублей из 188,25.

Сегодня набирает популярность селективная парфюмерия, которая стоит еще дороже. Вот только кто сможет отличить натуральный парфюм от искусственного?