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Сколько платят на больничном в Литве, Латвии и Эстонии

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  • 15.04.2019, 12:22
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Фото: Aif.by

Белорусы могут только позавидовать социальному обеспечению в соседних странах.

Специалисты Swedbank говорят, что лучшая система социальных гарантий стран Балтии для работников создана в Литве. К примеру, человек с зарплатой в 500 евро «на руки» в случае кратковременной болезни получит всего на 40 евро, или 8%, меньше. В Латвии в том же случае – на 43 евро меньше (8,6%), а в Эстонии – на 65 евро (13%), сообщает «Салідарнасць».

Немного другая ситуация у тех, кому приходится ухаживать за заболевшими детьми. Здесь в лидерах Латвия – с 500 евро зарплаты работник за две недели потеряет всего 25 евро (5%) от зарплаты. В Литве доход в этом случае упадет на 38 евро (7,6%), в Эстонии – на 74 евро (15%).

Эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа рассказал: в Балтии социальное обеспечение больничных довольно хорошее. Работники могут положиться на пособие, как если они заболеют сами, так и при болезни детей.

При этом в Эстонии пособие по болезни не платят в первые три дня заболевания, а в Латвии – за первый день. В Литве же пособие получают с первого дня, но применяются разные коэффициенты при расчете окончательной суммы пособия.

Кроме того, в Литве и Эстонии работодатели часто предлагают компенсировать кратковременный больничный в намного большем размере, чем обязаны по закону. Эту опцию все чаще предлагают при приеме на работу как бонус для того, чтобы работники могли избежать падения доходов из-за болезни.


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