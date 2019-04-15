Матеуш Моравецкий: Введение евро – не в интересах Польши 1 15.04.2019, 14:43

Матеуш Моравецкий

Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши заяил, что присоединение к еврозоне сделает польскую экономику более уязвимой.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не должна вводить евро, так как "это не в интересах страны".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Еuractiv.

"Нужно спросить, кому это будет выгодно: Польше или странам, которые сегодня являются крупнейшими бенефициарами общей валюты", - сказал глава правительства.

По словам Моравецкого, присоединение к еврозоне сделает польскую экономику более уязвимой, а цены вырастут.