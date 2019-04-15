Тысячи активистов парализовали центр Лондона, требуя действий против изменения климата 4 15.04.2019, 20:19

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Активисты пели песни и держали траспаранты с надписями «Нет планеты «Б».

Тысячи экологических активистов парализовали часть центрального Лондона в понедельник, пытаясь заставить правительство делать больше для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Активисты пели песни и держали траспаранты с надписями "Нет планеты "Б" и "Вымирание – это навсегда" в одних из самых знаковых местах столицы.

В частности, они заблокировали Мраморную арку, Оксфордскую площадь, мост Ватерлоо. Блокирование дорог будет продолжаться в течение ночи и на следующий день в каждом из этих мест, и демонстранты говорят, что протесты могут длиться не менее недели.

"Я поняла, что подписывать петиции и писать письма недостаточно. Нужны реальные действия", - сказала 66-летняя Дайана Маккенн, пенсионерка из южного Лондона, которая держала баннер посреди заблокированной дороги. "Это как мировая война. Мы должны перейти на военные рельсы".

Как известно, прошлый год продлил тенденцию самых теплых лет в истории наблюдений, не прерывающуюся с 2015 года.