Макс Корж устроил землетрясение в Казани 4 15.04.2019, 22:17

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ФОТА: EURORADIO.FM

Многоэтажки слишком сильно вибрировали из-за концерта белорусского исполнителя.

Белорусский музыкант Макс Корж испугал жителей Казани, передает «Пятый канал». На выступление пожаловались жители многоэтажки, расположенной рядом с местом проведения концерта.

Из-за танца, исполняемого несколькими сотнями артистов, в доме наблюдались признаки землетрясения.

«Рядом с ареной в квартире ходуном все ходило от этих синхронных прыжков», — делится местный житель. Известно, что некоторые жители дома были настолько испуганы, что вышли на улицу с документами и домашними животными. На место прибыли, сотрудники МЧС, которые не нашли повреждений в домах рядом с концертной площадкой.