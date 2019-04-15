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Макс Корж устроил землетрясение в Казани

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  • 15.04.2019, 22:17
  • 1,277
ФОТА: EURORADIO.FM

Многоэтажки слишком сильно вибрировали из-за концерта белорусского исполнителя.

Белорусский музыкант Макс Корж испугал жителей Казани, передает «Пятый канал». На выступление пожаловались жители многоэтажки, расположенной рядом с местом проведения концерта.

Из-за танца, исполняемого несколькими сотнями артистов, в доме наблюдались признаки землетрясения.

«Рядом с ареной в квартире ходуном все ходило от этих синхронных прыжков», — делится местный житель. Известно, что некоторые жители дома были настолько испуганы, что вышли на улицу с документами и домашними животными. На место прибыли, сотрудники МЧС, которые не нашли повреждений в домах рядом с концертной площадкой.


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