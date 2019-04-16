Стало известно, как будут отключать горячую воду в Минске 1 16.04.2019, 7:59

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Опубликован график.

Сегодня «Минскэнерго» разместило на своем сайте (график https://minskenergo.by/news/novosti-predpriyatiya/otklyuchenie-goryachego-vodosnabzheniya-u-potrebitelej-g-minska-s-maya-po-sentyabr-2019-goda/) отключения горячей воды в Минске с мая по сентябрь. В этом году сроки испытания и ремонта теплосетей будут смещены в связи с проведением в столице II Европейских игр, потому по некоторым адресам горячей воды не будет даже в сентябре. Жителей города просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, сообщает onliner.by.

Первый этап испытаний тепловых сетей для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнется с 13 мая. Во время проведения II Европейских игр — с 21 по 30 июня — в графике предусмотрен технологический перерыв: в эти дни все потребители будут обеспечены горячим водоснабжением. Последняя группа потребителей будет отключена с 2 сентября, сообщили в «Минскэнерго».

Чтобы посмотреть график, перейдите по ссылке.