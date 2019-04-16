Число западных бизнесменов и специалистов в РФ рухнуло втрое 16.04.2019, 20:16

Отток иностранных инвестиций достиг исторического рекорда.

Временная миграция в Россию из развитых государств Запада продолжает сокращаться, сообщает в апрельском «Мониторинге» РАНХиГС, передает finanz.ru.

По сравнению уровнями, которые наблюдались до обвала цен на нефть и санкционной войны с Западом, приток в РФ граждан США и стран ЕС рухнул втрое.

Хотя туристические визиты подросли после проведения чемпионата мира по футболу, приехавших в РФ со служебными и деловыми целями становится меньше с каждым годом.

Так, если на 2 марта 2014 года в стране находилось 1,397 млн лиц из США и Евросоюза, то на начало марта 2019-го осталось только 417 тысяч.

Приток из Германии сократился в 4 раза - с 347 тысяч человек до 83 тысяч, из Испании - в 7 раз (с 76 тысяч до 11), из Италии - в 3,7 раза (с 75 тысяч до 20), из Великобритании - в 10 раз (с 178 тысяч до 17).

Даже граждане традиционно относительно дружественной Финляндии стали приезжать в 2,3 реже: в 2014 году их было 117 тысяч, а на начало 2019-го - 49 тысяч.

Приток из США упал более чем в шесть раз: до кризиса американцев в России было 220 тысяч, а осталось меньше 36 тысяч.

Приток специалистов и представителей бизнеса сокращается вместе с инвестициями, следует из данных ЦБ.

По итогам прошлого года чистый отток прямых иностранных инвестиций из капитала российских компаний составил 6,464 млрд долларов и стал рекордным за всю историю наблюдений (с 1997 года).

«Снижение началось еще в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее. Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений», - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Статистика ЦБ говорит о все меньшей интегрированности России в мировой рынок, добавляет она.