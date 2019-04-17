Петр Порошенко: Я призываю каждого стать украиноботом 2 17.04.2019, 11:30

Действующий президент Украины заявил, что за него готовы проголосовать 40% украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, 16 апреля в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112 Украина" призвал граждан любить Украину и быть "украиноботами", сообщает "Гордон".

"Я не призываю никого быть "порохоботом". Но я сейчас призываю каждого стать "украиноботом". Любить Украину", – заявил Порошенко.

По его словам, риски, которым сейчас подвержена страна, очень высоки.

Порошенко подчеркнул, что Украина остается объектом атаки элементов гибридной войны, начиная с фейковых новостей:

"И финансирование этих фейковых новостей является очень мощным… Но я хотел бы поблагодарить за очень ответственный выбор украинцев. Что, несмотря на фейковые новости из России, несмотря на мощную критику действующей власти, не всегда обоснованную, где 80% всех сообщений, по оценкам Института массовой информации, касались меня лично, и даже в этих условиях мы видим сейчас, что почти 40% готовы проголосовать за меня", – заявил президент.

Президент отметил, что за его оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского, намерены проголосовать 60%, но глава государства будет бороться за каждый голос избирателя.