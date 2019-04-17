На восстановление Нотр-Дама собрали почти $1 миллиард
- 17.04.2019, 15:41
Деньги собраны обычными прихожанами и магнатами по всему миру.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.
В среду посланник президента по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил телекомпании France-Info, что всего за полтора дня после пожара было собрано 880 млн евро (это равно 995 млн долларов).
Взносы поступали как от компаний и магнатов (владельцев L'Oreal, Chanel и Dior), так и от прихожан и других людей из маленьких и больших городов по всей Франции и по всему миру.