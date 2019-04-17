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На восстановление Нотр-Дама собрали почти $1 миллиард

  • 17.04.2019, 15:41
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Деньги собраны обычными прихожанами и магнатами по всему миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

В среду посланник президента по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил телекомпании France-Info, что всего за полтора дня после пожара было собрано 880 млн евро (это равно 995 млн долларов).

Взносы поступали как от компаний и магнатов (владельцев L'Oreal, Chanel и Dior), так и от прихожан и других людей из маленьких и больших городов по всей Франции и по всему миру.


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